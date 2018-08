Eschweiler - Der Jägerspfad wird am Freitag komplett gesperrt

Eschweiler. Die Stadt Eschweiler und die Wirtschaftsbetriebe Eschweiler (WBE) teilen mit, dass der Jägerspfad und seine Zufahrten aufgrund von Schwarzdeckenarbeiten am Freitag, 24. August, komplett gesperrt werden.

Vorbereitende Arbeiten, wie das Anspritzen der gefrästen Fahrbahn mit einem bituminösen Haftkleber, beginnen – geeignete Witterung vorausgesetzt – bereits um 4 Uhr. Circa zwei bis drei Stunden später setzen sich die zwei parallel laufenden Straßenfertiger mit dem Einbau des Asphaltmischguts ab der Straße Oberdorf in Richtung Wilhelminenstraße in Bewegung.

Alle Anwohner des Jägerspfads werden darum gebeten, bereits am Vortag ihre Fahrzeuge, soweit benötigt, außerhalb des Baustellenbereichs zu parken, da der auf der gesamten Strecke aufgebrachte Haftkleber und der neueingebaute Fahrbahnbelag nicht befahrbar sind. Die einzige Ausfahrt der Anwohner aus der Siedlung Jägers-pfad und der dahinter liegenden Straßen erfolgt an diesem Tag über den Heinrichsweg und die Straße Oberdorf. Der Bahnübergang Jägerspfad wird zu diesem Zeitpunkt wieder geöffnet sein. Die übrigen Seitenstraßen des Jägerspfads, Einhardstraße, Buschweg, Florianweg, Am Pütt, Im Hag und Am Grünen Winkel bleiben den ganzen Tag über gesperrt. Die Anwohner des Jägers-pfads werden darüber hinaus noch per Handzettel über die Sperrung informiert.

Eine eingeschränkte Befahrbarkeit ist nach Fertigstellung der neuen Deckschicht und nach erfolgter Rücknahme der Sperrungen am Abend des 24. Augusts wieder möglich. Letzte Rest- und Nebenarbeiten erledigt die Baufirma voraussichtlich in den ersten Tagen der folgenden Woche, so dass die endgültige Freigabe der Straße für den 29. August vorgesehen ist. Auch die Buslinie wird ab diesem Datum pünktlich zu Schulbeginn wieder über den Jägerspfad fahren. Für die mit den Bauarbeiten verbundenen Behinderungen und Unannehmlichkeiten bitten die Stadt Eschweiler und die WBE bereits jetzt um Verständnis.