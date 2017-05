Der Geschichtsverein begibt sich auf die Spuren Martin Luthers

Eschweiler. Aus Anlass des 500. Jubiläums der Reformation unter Luther machte sich der Eschweiler Geschichtsverein unter Leitung von Wolfgang Schmidt jetzt auf den Weg zu einigen der Brennpunkte der Reformation: Wittenberg, Erfurt und die Wartburg in Eisenach.

Das erste Tagesziel Wittenberg wurde früh genug erreicht, um Einlass zu bekommen in das Asisi-Panorama, untergebracht in einem roten, zylindrischen Gebäude von gewaltiger Dimension.

Dort, auf riesigen Stoffbahnen, bestaunte die Gruppe ein 360-Grad-Gemälde, das die Betrachter quasi mitten in einen Jahrmarkt hinein versetzte, auf dem das Leben von Handwerkern, Kaufleuten, Bauern, Fürsten, Königen, Klerikern und Ablasshändlern in teils geheimnisvoller, teils gewaltiger Weise vor Augen geführt wurde, untermalt von wirkungsvollen Licht- und Soundeffekten, während die Verfasserin diverser Lutherbücher sowohl die Entstehungsgeschichte dieses Panoramas als auch das Leben und die Zeit Luthers nahe brachte.

Universitäts- und Handelsstadt

Derart vorbereitet verließen die Eschweiler den roten Zementzylinder und folgten dem Reiseführer durch die Straßen Wittenbergs, vorbei an Lutherhaus, Schwarzem Kloster, Marienkirche und Schlosskirche (deren Eingangspforte man den Anschlag von 95 Lutherthesen angedichtet hat), weiter zur Universität und der Cranach-Werkstatt gegenüber dem Renaissance-Rathaus, das sich in der Abendsonne spiegelte. Dann ging es nach Dessau.

Am zweiten Tag fuhr die Gruppe durch das südliche Sachsen-Anhalt bis Halle, dann entlang den Ausläufern des Südharzes bis zum Thüringer Becken, wo Erfurt, die altehrwürdige Universitäts- und Handelsstadt an der Gera, schon früh am Vormittag erreicht wurde.

Zeit genug für den Bezug der beiden Gästehäuser des Augustinerklosters, an dem Luther fünf Jahre als Mönch verbracht hatte, ehe die Eschweiler von Dr. Ludscheidt, dem Archivar und stellvertretendem Kurator des Hauses begrüßt und durch die Klosterkirche geführt wurden. Bald ertönte dort unter dem Dirigat von Simon Küpper spontan der Kanon „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind“ und mit einem gemeinsamen Vaterunser startete man in einen sehr erfolgreichen Tag.

In der Kirche wurde die Grabplatte des Johannes Zacharias gezeigt, auf der Luther liegend sein Mönchsgelübde abgelegt hatte. Das eigentliche Bonbon der Führung kam aber eine Etage höher, in der Bibliothek, der einzigen nie zerstörten Klosterbibliothek überhaupt, mit ihren heute 60.000 Bänden, darunter bis ins Mittelalter datierende Folianten und auch Originale von Bibeln und Gradualen, teils noch handgeschrieben und kunstvoll ausgemalt.

Der Nachmittag in Erfurt gehörte einem ausgiebigen Stadtspaziergang zu verschiedenen Märkten (unter anderem Fischmarkt, Wenigemarkt), zu Kirchen in denen Luther häufig predigte (Michaeliskirche, Andreaskirche, Predigerkirche), zu Studentenbursen, wo Luther einen regen Kontakt zu anderen Fakultäten pflegte, und schließlich noch zu einer Dombesichtigung; zu Luthers Zeiten wurde der Dom auch als Vorlesungssaal für die theologische Fakultät verwendet.

Der Rundgang endete an der stark frequentierten Gerabrücke, besser bekannt unter dem Namen „Krämerbrücke“, über die ein Fernhandelsweg von Köln bis nach Russland führte und Erfurt als große Handelsstadt schon einen Namen machte.

Am nächsten Morgen ging‘s durch den Thüringer Wald mit Fernblick auf zahlreiche Burgen, und bald war Eisenach erreicht mit seiner darüber thronenden Wartburg, wo Luther einst als Junker Jörg innerhalb schier unglaublichen zwölf Wochen das Neue Testament aus dem Griechischen in ein klares, dem einfachen Volk besser verständliches Deutsch übersetzte.

In den mit bunten und goldenen Mosaiken ausgestatteten Räumen der Burg trugen unter anderem Wolfram von Eschenbach und Walther von der Vogelweide ihre Sängerwettstreite aus. Später, 1817, trafen sich dort die studentischen Burschenschaften, um Freiheit und Demokratie einzufordern. Auch dadurch hat die Wartburg bis heute einen besonderen Platz in der deutschen Geschichte.

Kurzweilige Vorträge

Dann ging es zurück nach Hause. Wie bei den vorigen Fahrten begleitete der Historiker Armin Meißner diese Reise mit seinen kurzweiligen Vorträgen und trug so in gewohnter Lebendigkeit zur Vermehrung der historischen und religiösen Erkenntnisse bei. Für seine mit großer Sorgfalt und Umsicht geplante Reise wurde Reiseleiter Wolfgang Schmidt reichlich belohnt: Es war eine zufriedene und vergnügte Pilgerschar, die mit einigen letzten Liedern auf den Lippen viele schöne Eindrücke mit nach Hause brachte.