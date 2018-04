Eschweiler - Der FV kehrt in die Erfolgsspur zurück, Spiel in Dürwiß abgebrochen

Eschweiler. Der Aufsteiger hält weiterhin die indestädtische Fahne in der Kreisliga A hoch: Die Reise zu Teutonia Weiden beendete der SV St. Jöris mit dem vierten Auswärtssieg der Saison.

Manuel Clemens erzielte nach einer Viertelstunde den Führungstreffer, den Weiden noch vor der Halbzeit ausglich. Nach dem Seitenwechsel trafen dann Alexander Seferings (53.) und Maik Engelhardt (83.) für den SV. Da das Spitzenspiel von Tabellenführer FV Vaalserquartier beim Zweiten SV Kohlscheid wunschgemäß 3:3 endete, schloss St. Jöris nach Punkten zum Spitzenduo auf, wobei Vaalserquartier im Vergleich zu den beiden Konkurrenten ein Spiel weniger ausgetragen hat.

Bereits am Donnerstag hat der SV im Nachholspiel gegen den TV Konzen auf eigenem Platz die Gelegenheit, zumindest für knapp 72 Stunden nach wenigen Wochen der Abstinenz Platz eins zurückzuerobern. Nach einem spielfreien Wochenende steht dann am Sonntag, 6. Mai, die Partie beim FV Vaalserquartier auf dem Spielplan.

Mit dem dritten sieglosen Spiel in Folge verliert Fortuna Weisweiler dagegen mehr und mehr den Anschluss nach ganz oben. Das Nachholspiel beim direkten Konkurrenten in Kohlscheid ging am vergangenen Donnerstag mit 2:4 verloren, im Heimspiel gegen den Vorletzten Rhenania Richterich kamen die Fortunen nicht über ein 2:2 hinaus.

Nach torloser erster Halbzeit erhielt Weisweiler kurz nach Wiederanpfiff mit dem Gegentreffer zum 0:1 eine kalte Dusche. Ugur Uzungelis und Sascha Jesse drehten zwischenzeitlich die Begegnung, doch Gegentor Nummer zwei in Minute 76 verhinderte einen dreifachen Punktgewinn. Als Fünfter weisen die Fortunen nun fünf Punkte Rückstand auf.

Mit leeren Händen kehrte der SC Berger Preuß vom wichtigen Duell im Kampf gegen den Abstieg beim VfL Vichttal II zurück. Das ernüchternde Ergebnis lautete 0:4, wobei die letzten beiden Treffer der Stolberger, die an den Berger Preußen vorbeizogen, in den Schlussminuten fielen. In das Heimspiel gegen den Burtscheider TV geht der SC nun als 13. der Tabelle.

Sechs Punkte und 10:2 Tore, so die Bilanz von Rhenania Lohn in der zurückliegenden Woche. Beim schwer erkämpften 4:2-Sieg in Körrenzig am Donnerstag war Sven Nowak dreimal erfolgreich, zum 6:0 über Koslar trug der Torjäger fünf Treffer bei. Nach der 3:4-Heimniederlage des Dritten Amicitia Schleiden gegen Spitzenreiter Ederen dürfte sich der Kampf um die Meisterschaft in der Kreisliga B Düren nun endgültig auf das Duell zwischen Lohn und Ederen beschränken.

Die besseren Karten haben die (noch) zweitplatzierten Rhenanen. Vier Punkte Rückstand stehen vier Nachholspiele gegenüber. Mit einem Auswärtsdoppelpack setzt Lohn die Jagd auf Rang eins fort: Am Donnerstag treten die Rhenanen in Mersch (Platz sechs) an, drei Tage später steigt das Gastspiel beim Achten Rödingen-Höllen.

Hoffnung beim SCB

Hoffnungen auf den Klassenerhalt in der Aachener B-Liga darf sich wieder Aufsteiger SCB Laurenzberg machen. Das Kellerduell gegen Rhenania Eschweiler entschied der SCB nach Treffern von Kevin Meisen (26.), Pascal Götting (88.) und Marvin Kardung mit 3:0 für sich, um anschließend mit einem 4:2-Auswärtssieg bei BW Aachen nachzulegen und den Rückstand auf den Lokalrivalen Rhenania Eschweiler, der auch bei Schlusslicht Mützenich mit 2:3 unterlag, auf einen Punkt (bei einem Spiel weniger) zu verringern.

Das Fernduell zwischen dem Vorletzten Laurenzberg und dem Drittletzten Rhenania Eschweiler geht am Donnerstag weiter. Die Rhenanen reisen zum Beinahe-Meister TuS Lammersdorf, der SCB empfängt die viertplatzierte Brander Borussia, bei der die Sportfreunde Hehlrath am Sonntag mit 0:2 unterlagen.

Mit einem deutlichen 5:0 über den FV Haaren II kehrte der Eschweiler FV nach zwei unerwarteten Heimniederlagen wieder in die Erfolgsspur zurück. Dabei erzielte Trainer Sascha Herzog nach seiner Einwechslung in der 65. Minute die Treffer drei, vier und fünf für den Tabellenführer der Kreisliga C, Gruppe 3. Trotz lediglich zwei Punkten aus zwei Spielen rückten die Bergrather Falken, die zu Hause gegen Büsbach (2:2) und bei der SG Stolberg II (1:1) jeweils Remis spielten, auf Platz zwei vor, da Columbia Donnerberg II in einem spektakulären Spiel dem FC Breinigerberg nach 4:1- und 5:2-Führungen mit 6:7 unterlag.

Zuletzt auf einem guten Weg präsentierte sich Germania Dürwiß. Drei Siege in Folge lassen den Klassenerhalt wahrscheinlich werden. Doch am Sonntag folgte ein nicht nur sportlicher Rückschlag: Das Heimspiel gegen Schlusslicht Rhenania Eschweiler II wurde beim Stand von 1:2 abgebrochen, da ein mit der gelb-roten Karte bedachter Germane den Schiedsrichter mit beiden Händen gegen die Brust stieß.

Der 1:0-Führungstreffer von Michael Kleemann reichte dem SC Berger Preuß III im Auswärtsspiel bei Arminia Eilendorf III diesmal nicht zum Sieg. Nach 90 Minuten stand für den nach wie vor ungeschlagenen Tabellenführer der Gruppe 4 der C-Liga ein 1:1 zu Buche.

Da Verfolger Inde Hahn II den FV Vaalserquartier nach 2:3-Rückstand durch Tore in der 86. und 88. Minute mit 4:3 bezwang, zog der Zweite mit den Preußen nach Punkten gleich. Diese haben aber bisher ein Spiel weniger ausgetragen und könnten in den Heimspielen gegen Lammersdorf II (Donnerstag) und den Dritten Burtscheider TV II (Sonntag) ihren Vorteil ausbauen.

Die volle Ausbeute fuhren die beiden Frauenmannschaften in der Bezirksliga ein: Der SCB Laurenzberg siegte bei Alemannia Straß Dank eines frühen Tores von Anna Leah Koerner in der 11. Minute mit 1:0 und untermauerte den guten 5. Platz. Die Bergrather Falken besiegten auf eigenem Platz den Tabellenletzten Wanderlust Süsterseel nach zweimaligem Rückstand mit 3:2 und machten einen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Carina Schieren und Britta Telschow glichen jeweils aus, bevor Denise Anne Frings in der 78. Minute den Siegtreffer markierte. (ran)

Ergebnisse: Bezirksliga: Kerpen - Langerwehe 3:1, Zülpich - Wenau 1:1, Bergheim - Langerwehe 2:1; Kreisliga A Aachen: Berger Preuß - Breinig II 2:2, SV Kohlscheid - Weisweiler 4:2, Weisweiler - Richterich 2:2, Vichttal II - Berger Preuß 4:0, Weiden - St. Jöris 1:3; Kreisliga A Düren: Wenau II - Merzenich 4:1; Kreisliga B Aachen: Laurenzberg - Rhen. Eschweiler 3:0, BW Aachen - Laurenzberg 2:4, Mützenich - Rhen. Eschweiler 3:2, Bor. Brand - Hehlrath 2:0; Kreisliga B Düren: Körrenzig - Lohn 2:4, Lohn - Koslar 6:0, Birkesdorf II - Langerwehe II 2:1; Kreisliga C Aachen: Bergrath - Büsbach 2:2, Rhen. Eschweiler II - Venwegen 1:6, FC Stolberg - Berger Preuß II 4:1, SG Stolberg II - Bergrath 1:1, Eschweiler FV - Haaren II 5:0, Venwegen - St. Jöris II 3:2, Dürwiß - Rhen. Eschweiler II abgebr., Berger Preuß II - Breinigerberg 2:5, Arm. Eilendorf III - Berger Preuß III 1:1; Kreisliga C Düren: Lohn II - Türk. SV Düren II 4:0, Stockheim - Wenau III 3:2; Kreisliga D Aachen: Mausbach II - Dürwiß II 5:1, Dorff II - Eschweiler FV II 3:2, SG Stolberg III - Bergrath II 5:0, SV Kohlscheid III - Laurenzberg II 10:1, Eschweiler FV II - Atsch 5:2; Frauen-Bezirksliga: Straß - Laurenzberg 0:1, Bergrath - Süsterseel 3:2.

Die Spiele des kommenden Wochenendes: Bezirksliga: Langerwehe - Winden, Wenau - Hürth II (beide So., 15 Uhr); Kreisliga A Aachen: St. Jöris - Konzen (Do., 18.30 Uhr), Rhen. Würselen - Weisweiler (So., 15 Uhr), Berger Preuß - Burtscheider TV (So., 15.30 Uhr); Kreisliga A Düren: Krauthausen - Wenau II (So., 15 Uhr); Kreisliga B Aachen: Laurenzberg - Bor. Brand, Lammersdorf - Rhen. Eschweiler, Forst - Hehlrath (alle Do., 19.30 Uhr), Laurenzberg - Roetgen II (So., 15 Uhr), Rhen. Eschweiler - Bor. Brand (So., 15.15 Uhr), Hehlrath - Mausbach (Mi., 02. Mai, 19.30 Uhr); Kreisliga B Düren: Mersch - Lohn (Do., 18.30 Uhr), Rödingen-Höllen - Lohn (So., 15 Uhr), Langerwehe II - Mariaweiler (Sa., 17.30 Uhr); Kreisliga C Aachen: Rhen. Eschweiler II - Eschweiler FV, Dorff - St. Jöris II (beide Do., 18.30 Uhr), Dürwiß - Venwegen (Do., 19.30 Uhr), Haaren II - Dürwiß (So., 11 Uhr), Rhen. Eschweiler II - Dorff, St. Jöris II - Eschweiler FV (beide So., 13 Uhr), Berger Preuß II - Col. Donnerberg II (So., 13.15 Uhr), Bergrath - Venwegen (So., 15 Uhr), Berger Preuß III - Lammersdorf II (Do., 19.30 Uhr), Berger Preuß III - Burtscheider TV II (So., 11 Uhr); Kreisliga C Düren: Lohn II - Lucherberg (Fr., 19.30 Uhr), Wenau III - Eschweiler-Girbelsrath (Sa., 18.30 Uhr); Kreisliga D Aachen: Eschweiler FV II - Büsbach II (Do., 18.30 Uhr), Bergrath II - SV Kohlscheid III (So., 11 Uhr), Laurenzberg II - Eschweiler FV II , spielfrei: Hehlrath II; Frauen-Bezirksliga: Laurenzberg - Derichsweiler (So., 11 Uhr), Frechen - Bergrath (So., 13 Uhr).