Der FC Germania Dürwiß setzt seinen Aufwärtstrend weiter fort Von: So., 15 Uhr

Letzte Aktualisierung: 6. Dezember 2017, 10:58 Uhr

Eschweiler. Auf Grund der Witterungsverhältnisse waren zwischen Freitag und Dienstag lediglich sechs indestädtische Fußballmannschaften (sieben Spiele) in den Kreisligen A, B und C sowie in der Frauen-Bezirksliga aktiv. Die Bilanz: Vier Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage.