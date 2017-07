Eschweiler.

An Flüssen, Bächen oder am Wegesrand wächst er: der Bärenklau. Auf den ersten Blick mag die Pflanze vielleicht harmlos aussehen, doch insbesondere der Pflanzensaft der Staude ist äußerst giftig. Gerade in den Sommermonaten, der Blütezeit des Bärenklaus, ist dieser sehr gefährlich.