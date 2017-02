Eschweiler.

Erst ist es nur ein Bier am Abend. Dann sind es zwei, drei, vier. Immer wieder gibt es auch Phasen ohne Alkohol. Doch die Probleme, die sich aufgetürmt haben und die starken Depressionen hat Manfred Hubert (Name von der Redaktion geändert) nur im Rausch ertragen. Wer einmal abhängig ist, befindet sich in einem Teufelskreis, aus dem man in den meisten Fällen aus eigener Kraft nicht mehr herauskommt.