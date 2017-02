Eschweiler.

Der Countdown läuft: In zwei Tagen ist die Indestadt fest in närrischer Hand. Traditionell an Altweiberfastnacht findet das Jecke-Tön-Festival statt, das von unserer Zeitung präsentiert wird. Veranstalter ist die Sparkasse Eschweiler. Sieben Mundartbands sorgen ab 11.11 Uhr für Stimmung an der Marienstraße.