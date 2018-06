Das Städtische Gymnasium Eschweiler zieht Bilanz und feiert Letzte Aktualisierung: 25. Juni 2018, 13:49 Uhr

Eschweiler. Wenn. das „Städti“ am Samstag, 7. Juli, 11 bis 15.30 Uhr, zum Schulfest unter dem Motto „Schule in Bewegung“ einlädt, dann lässt sich dieses Motto zweifellos auf das gesamte Schuljahr ausweiten, wie das Gymnasium bilanziert. Ein bewegtes Schuljahr neigt sich dem Ende zu, in dessen Verlauf es eine ganze Reihe von Besonderheiten und Neuerungen gab.