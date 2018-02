Das Prinzenduo rockt auch das Eschweiler Rathaus

„Mir rocke de Stadt!“ hieß es in der närrischen Karnevalshochburg Eischwiele am Fettdonnerstag. Durch Eschweiler-Ost zog der traditionelle Kengerzoch. Im Rathaus gab es an der längsten Theke der Stadt schmissige Musik, Freibier für alle und einen rockenden Prinz Patrick I., der mit seinem Zeremonienmeister Michael zur Hochform auflief und die Fastelovendsjecke begeisterte.