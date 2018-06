Eschweiler-Weisweiler.

Ende des Jahres soll es so weit sein: Dann öffnet das „Neue Zentrum Weisweiler“ an der Lindenallee. Beim Tag der offenen Baustelle konnten sich nun interessierte Bürger einen ersten Eindruck vom Innenleben des Gebäudes verschaffen sowie Informationen zum späteren Angebot an Seniorenwohnungen sowie Tagespflegeplätzen einholen.