Eschweiler.

Eschweiler-Röthgen Ferienspiele sind beliebt, so auch in Röthgen. Rund 60 Kinder im Alter von sieben bis 14 Jahren haben bereits in der ersten Ferienspiel-Woche in Eschweiler, aber auch über die Stadtgrenzen hinaus Einiges erlebt. Das Thema in diesem Jahr lautet Sport und so sorgen die über 20 Betreuer dafür, dass die Jüngeren ordentlich aktiv sind.