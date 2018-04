Eschweiler - Das-Da-Kindertheater: Irgendwie Anders ist auch schön

Eschweiler. Das Das-Da-Kindertheater gastiert am Sonntag, 29. April, 15 Uhr, im Talbahnhof. „Irgendwie Anders“ heißt das Familienstück von Kathryn Cave und Chris Riddell mit Livemusik für Menschen ab drei Jahren.

Die Geschichte erzählt von einem Wesen, das einfach irgendwie anders ist. So sehr es sich auch bemüht, wie die anderen zu sein: Es kann nicht so toll tanzen wie die beiden Hasen, nicht so schön singen wie die zwei Affen. Und auch der Babystrauß lässt sich von seinem Vater überreden, nicht mehr mit „Irgendwie Anders“ zu spielen.

Alle Kinder kennen die beschriebenen Situationen: Zwei tun sich zusammen und schließen einen Dritten aus. Die Geschichte eines Außenseiters wirbt kindgerecht für Toleranz mit jenen, die „irgendwie anders“ sind. Sie wurde dafür mit dem UNESCO-Preis für Kinder- und Jugendliteratur ausgezeichnet.