Comedian Faisal Kawusi präsentiert „Glaub nicht alles, was du denkst“

Eschweiler.

Es ist endlich soweit: 1,90 Meter geballte Comedy – Faisal Kawusi, der sympathische Afghane von nebenan, erobert mit seinem ersten Soloprogramm „Glaub nicht alles, was du denkst“ die Bühnen der Republik. Am Donnerstag, 9. März, 20 Uhr, ist der Comedian im Kulturzentrum Talbahnhof am Raiffeisenplatz zu Gast.