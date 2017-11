Chor „Carmina Mundi“: Doppelkonzert zur Weihnacht

Aachen/Eschweiler. Mittlerweile ist es schon Tradition, dass der Aachener Chor „Carmina Mundi“ ein außergewöhnliches Weihnachtskonzert veranstaltet.

So auch wieder in diesem Jahr: Am Samstag, 2. Dezember, kann man das Ensemble mit einem spannenden Programm in der Anna-Kirche in Aachen (Annastraße, 20 Uhr) und einen Tag später am 1. Advent (Sonntag, 3. Dezember, Beginn 17 Uhr/ Einlass 16.30 Uhr) in der Dreieinigkeitskirche in Eschweiler (Moltkestr.) erneut erleben.

Dort wird der Chor unter Leitung von Harald Nickoll auch wieder seine Weihnachts-CD „Favourite Christmas Songs“ anbieten. Diese beinhaltet neben namhaften auch weniger bekannte Weihnachtslieder. Natürlich erwartet die Zuhörer zudem wieder ein besinnlicher Abend mit weihnachtlichen und anderen Chorsätzen aus verschiedenen Ländern, so von Distler, Britten, Ešenvalds, Diaconescu, Volkmann, Palestrina,Clemens und Chilcott.

Auch auf die eine oder andere Überraschung kann man gespannt sein. Wieder mit dabei ist auch Andreas Schäffer (Violine). Der Eintritt ist frei.