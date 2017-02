Eschweiler.

Carsten Gier hatte sich gewünscht, die offizielle Übernahme des Amtes als Schulleiter mit der Schulgemeinde in einer gemeinsamen Messe zu feiern. Und so kamen am vergangenen Freitag Schülerinnen und Schüler, Lehrer und Eltern zusammen, um das erste Halbjahr dieses Schuljahres abzuschließen und mit ihm in das neue Halbjahr und eine neue Zukunft als Schulleiter der Bischöflichen Liebfrauenschule zu starten.