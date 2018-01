Eschweiler - Carlos rockt den „Kleinen Gürzenich“

Eschweiler.

Rundes Jubiläum für den Mann mit der Gitarre: Carlos, musikalisches Unikum, blendender Unterhalter und stets lächelnder Zeitgenosse, rockte am zweiten Weihnachtstag zum zehnten Mal hintereinander den „Kleinen Gürzenich“. In Eschweilers vermutlich kleinster Kneipe unterhielt Carlos sein Publikum fast drei Stunden lang mit Hits zum Mitsingen, mit launigen Sprüchen und mit seiner an Unerschütterlichkeit grenzenden sympathischen Ausstrahlung.