Eschweiler.

An jedem Donnerstag schlüpfen sie nach Feierabend in ihre Sporttrikots, um sich während des Trainings die Zelluloid-Bälle um die Ohren zu schlagen. Seit 18 Jahren spielt Tischtennis im Behinderten-Sportverein der Caritas Betriebs- und Werkstätten GmbH in Eschweiler eine ganz wichtige Rolle.