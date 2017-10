C-Junioren revanchieren sich für die deutliche Pleite

Eschweiler. Die Nachwuchshandballer der ESG haben zwei Erfolge gefeiert. Sowohl die C- als auch die B-Junioren gewannen.

ESG C1 – SV Eilendorf 28:17 (Halbzeit 13:6)

Nachdem in der vorigen Woche das Spitzenspiel in der Meisterschaft gegen die Gäste aus Eilendorf mit 34:38 verloren ging, war im Pokal Wiedergutmachung angesagt. Von Beginn an war die gesamte Mannschaft hellwach und setzte die vom Trainerteam vorgegebene Taktik vorzüglich um. Nach 38 Gegentoren in der Vorwoche wurde in der Abwehr diesmal stark gearbeitet, so dass die Eilendorfer ihr Angriffsspiel nicht aufziehen konnten. Zudem war Torwart Julian Schebesta in Topform und erzielte in der ersten Halbzeit eine Topquote gehaltener Würfe von 62 Prozent, wobei auch einige spektakuläre Paraden dabei waren.

Über 4:1 nach 13 Minuten setzten sich die ESG-Nachwuchshandballer nach 15 Minuten auf 8:3 Tore ab. Die zahlreich erschienenen Zuschauer trauten ihren Augen kaum und peitschten die Jungs immer wieder zu Höchstleistungen an. Dabei ging von allen Spielern im Angriff regelmäßig Torgefahr aus und in der Abwehr wurde jeder Gästeangriff im Kollektiv erbittert verteidigt. Über 11:5 ging das Spiel mit einem Tempogegenstoß von Philipp Schwarz mit 13:6 Toren in die Halbzeit. Dort wurde der Mannschaft vermittelt, dass sie in keiner Weise nachlassen darf, da der Gegner jederzeit ins Spiel zurückkommen kann.

Auch diese Anweisungen wurden sehr gut umgesetzt. Die Abwehr blieb stark und Julian Schebesta vernagelte sein Gehäuse. So zog die Mannschaft mit leidenschaftlichem Spiel über 16:6, 20:7 nach 40 Minuten auf 24:9 nach Tor von Rechtsaußen Simon Herzog davon. In den letzten Minuten wurden einige Neuerungen erprobt, so dass die Deckung ein wenig offener wurde. Über 26:14 und 28:14 wurde das Spiel mit 28:17 gewonnen, so dass die Mannschaft ungefährdet die nächste Pokalrunde erreichte. Erkennbar war, was mit der richtigen Einstellung mit Leidenschaft und Kampfgeist neben den vielfältigen spielerischen Möglichkeiten in der Mannschaft für ein Potenzial steckt, so das Fazit der Verantwortlichen.

Aufstellung: Tor Julian Schebesta (13 Paraden), Jonas Bogdoll (3 Paraden), Feld/Tore: Lennert Graaf (5), Phillip Schwarz (6/2), Lennart Kühn (5), Simon Herzog (5), Felix Pütz, Thomas Hoffmann, Jan Bennet (3), Joshua Stracke, Rick Bindcyzck (2), Moritz Schlösser und Max Havesta-Pick (2).

ESG B-Jugend – TUS Niederpleis 33:30 (14:16)

Nach dem Auswärtssieg in Pulheim galt es nun, die ersten Heimpunkte in der Verbandsliga einzufahren. Die Mannschaft ging gut eingestellt von Beginn an mit Tempo in das Angriffsspiel. Es gelang jedoch nicht, das Angriffsspiel der Gäste zu stoppen, so dass es nach zehn Minuten bereits 8:8 stand. Durch kleinere Unaufmerksamkeiten zogen die Gäste auf 11:8 davon. Die ESG ließ sich jedoch nicht abhängen und blieb dran. Immer wieder gelang es vor allen Dingen Leon Weber, aus dem Rückraum und Tim Hackenbroich vom Kreis erfolgreich einzunetzen. Mit 14:16 wurden die Seiten gewechselt.

In der zweiten Halbzeit griffen die taktischen Umstellungen in der Abwehr, so dass es Nick Faber nach 28 Minuten gelang, die Heimmannschaft mit 18:17 wieder in Führung zu bringen. Diese sollte jetzt nicht mehr hergegeben werden. Mit konsequentem Abwehrverhalten konnte der ein oder andere Ball erkämpft und im Gegenzug mit eigenen Toren vergoldet werden.

Über 21:18, 25:20 und 26:22 ging es mit 29:26 in die Schlussphase. Dort ließ man sich auch von der offenen Deckung der Gäste nicht aus der Ruhe bringen. Linksaußen Niclas Neander gelangen noch zwei Tore, so dass die Partie nach einer überzeugenden zweiten Halbzeit verdient mit 33:30 gewonnen wurde. Nach den Ferien steht die Auswärtspartie in Bergneustadt an. Dort soll nach intensiver Vorbereitung der nächste Sieg erkämpft werden.

Aufstellung: Tor Jonas Krauthausen (5 Paraden), Jakob Schäfer (3 Paraden); Feld: Leon Weber (15/5), Jens Kellenter (4), Jerome Aretz, Niclas Neander (3), Nick Faber (1), Florian Rath (1), Leo Esser (1), Tim Hackenbroich (8), Arne Thielen.