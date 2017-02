Hähle.

Hähle Fastelovend, so wie Hähle eben ist: bodenständig, ursprünglich und authentisch. Auf diese Art und Weise präsentiert sich der „Bunte Abend“ der Hehlrather Ortsvereine im Pfarrheim schon seit vielen Jahren. Am Freitagabend hatte die Organisationsmannschaft mit Norbert Neumann, Franz-Josef Schnitzeler, Christoph Kamps und Ralf Linzen einmal mehr das jecke Volk in das Pfarrheim St. Cäcilia eingeladen, um mit ihm einige wahrhaft närrische Stunden zu erleben.