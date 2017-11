Eschweiler.

Angebote für Menschen aller Altersklassen in Sachen Lesekompetenz hält die Stadtbücherei in vielfacher Hinsicht bereit. Am Mittwochabend verschafften sich nun die Mitglieder des Kulturausschusses im Rahmen ihrer Sitzung ein Bild von den räumlichen Bedingungen der Einrichtung im Rathaus.