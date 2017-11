BRC Eschweiler lädt zum jährlichen Badminton-Wettstreit ein

Eschweiler. Unter Hundert (UHU) mussten die Badmintonspieler sein, die bei dem alljährlich ausgetragenen Hobbyturnier des BRC Eschweiler teilnehmen wollten. Hierbei wurde jedoch das Alter eines Doppels zusammengerechnet. So lagen die Untergrenzen für die Herrendoppel bei 80, für die Damendoppel bei 70 und für das gemischte Doppel bei 75 Jahren.

Besonders reizvoll bei diesem Turniermodus ist die Tatsache, dass individuelle Altersunterschiede im Vergleich zum Ligabetrieb durch das Mindestalter eines Doppels ausgeglichen werden. Dadurch kam es zu vielen spannenden Partien und unerwartet knappen Ergebnissen.

Auf Grund von parallel stattfindenden Wettkämpfen fiel die Teilnehmerzahl im Vergleich zum vorigen Jahr etwas geringer aus, was der guten Stimmung jedoch keinen Abbruch tat. Wie es sich für ein Jedermann-Turnier gehört, standen möglichst viele Spiele und der Spaß am Badminton im Vordergrund. So wurden alle Platzierungen ausgespielt, um allen Paaren mindestens vier Spiele zu garantieren.

Dieses Jahr besonders erfolgreich waren Spieler, die extra aus dem Mönchengladbacher Rheydt für das UHU-Turnier angereist waren. Bekir Boz gelang es sogar, zwei der drei begehrten Wanderpokale für ein Jahr aus Eschweiler zu entführen. Er belegte mit seinem Doppelpartner Steffen Pollak den 1. Platz im Herrendoppel und mit seiner Mixed-Partnerin Sabine Deußen ebenfalls den 1. Platz im Mixed.

Die Gewinner: 1. Steffen Pollak/Bekir Boz, 2. Markus Klar/Marco Mayer, 3.Ulf Kerkemeier/Gero Federau (alle Herrendoppel); 1. Alina Kopp/Christa Kurth, 2. Andrea Ley/Cynthia Liebenberg, 3. Sabine Deußen/Kerstin Römgens (alle Damendoppel); 1. Sabine Deußen/Bekir Boz, 2. Claudia Grevenstein/Ulf Kerkemeier, 3. Christa Kurth/Jürgen Fuchs (alle Mixed).

Wer Interesse bekommen hat, selbst auch mal den Schläger zu schwingen, kann mittwochs abends ab 20 Uhr unverbindlich beim BRC reinschnuppern. Die Hobby-Gruppe trifft sich in der Sporthalle Waldschule an der Barbarastraße und freut sich jederzeit über Verstärkung.

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.brc-eschweiler.de oder bei Hans Günter Eltester (breitensportwart@brc-eschweiler.de).