Eschweiler - Brand in Eschweiler Notunterkunft: Ursache unklar

Eschweiler. Am späten Freitagabend hat es in einer Notunterkunft für Asylsuchende in Eschweiler gebrannt. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der Brand brach gegen 23.45 Uhr am Freitag in dem Haus auf der Prachtstraße in Eschweiler aus. Der Brandherd war wohl eine Bettdecke, das Feuer breitete sich zunächst auf die Matratze aus und loderte so schnell auf. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten mehrere Bewohner vor Ort vom Notdienst untersucht werden. Sie blieben aber unverletzt.

Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Unter anderem war die Feuerwehr Eschweiler im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar. Die Aachener Polizei konnte keine Angaben machen, ob das Feuer fahrlässig entstand oder ob es sich um Brandstiftung handeln könnte. Die Ermittlungen laufen.