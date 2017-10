Bohler Heide an Teufelsschlucht zeitweise gesperrt Letzte Aktualisierung: 29. Oktober 2017, 18:48 Uhr

Eschweiler. Die Stadt Eschweiler beabsichtigt, das marode Geländer an der Teufelsschlucht in der Straße Bohler Heide zunächst auf der südlichen Straßenseite instandzusetzen bzw. gegen intakte Geländerteile auszutauschen. Nach vorbereitenden Arbeiten am Montag, 6. November, folgen die Schlosserarbeiten vom 7. bis 10. November.