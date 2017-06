Blues meets Rock: The Xperience mit vielen Klassikern im Rio

Eschweiler. The Xperience ist am Dienstag, 4. Juli, im Rahmen der Blues-meets-Rock-Reihe im Rio in der Schnellengasse zu Gast.

„Wir sind keine Cover-Band, die die Songs der Helden einer ganzen Generation einfach nachspielt. Wir sind eine Retro-Kapelle, die aus hervorragenden Musikern besteht, den damaligen Zeitgeist inhaliert hat und in die Neuzeit implantiert“, stellt Gitarrist Will Pütz fest.

Jimi Hendrix & The Experience standen Pate bei der Namensfindung der Aachener Band The Xperience. Will Pütz (Gitarre/Gesang), Robby Leinesser (Bass), Dieter Mainz (Orgel) und Olli Lutter (Schlagzeug) sind angetreten, um den authentischen Sound von Musiklegende James Marshall Hendrix und seinen Mannen zurück auf die Bühne zu bringen.

Und das mit Erfolg, denn der Gitarrensound von Will Pütz, der mit einer durchdringenden Blues-Röhre gesegnet ist, und die Rhythmussektion Leinesser und Lutter, die das Fundament für Wills instrumentale Solo-Ausflüge bilden.

Dieter Mainz, ein Meister an der für den Rocksound der 1960er und 1970er Jahren unverzichtbaren Hammond B3 und Moog-Synthesizer, erweitert mit seinem Spiel das musikalische Spektrum von The-Xperience-Bassist Robby Leinesser: „Die Musik, die wir interpretieren, ist langlebig und auch 50 Jahre nach ihrer Entstehung lebendiger denn je. Bei unseren Konzerten stehen Menschen mit feuchten Augen im Publikum, schwelgen in Erinnerungen und lassen sich auf unsere musikalische Zeitreise ein. Mehr kannst Du als Musiker nicht erreichen.“

Im Repertoire von The Xperience sind neben Songs von Jimi Hendrix auch Them, Blues Brothers, Stevie Ray Vaughan, Procol Harum, ZZ Top, Johnny Winter, Santana und natürlich Deep Purple. Karten gibt es im Vorverkauf: Telefon 0152/13691584, Telefon 0178/ 2176853, Chaplin, Schnellengasse 13; Computer Efemann, Dürener Straße 15; und im Hotel Porta Colonia, Eisenbahnstraße 24 (gegenüber Hauptbahnhof).