Der Zeitplan

im Überblick

Donnerstag, 20. Juli, 18.30 Uhr, Gruppe A: SV St. Jöris, Rh. Eschweiler, Kohlscheider BC.

Freitag, 21. Juli, 18.30 Uhr, Gruppe B: Al. Mariadorf, Berger Preuß, Verlautenheide.

Samstag, 22. Juli, 13 Uhr: Fußballtennis-Turnier.

Sonntag, 23. Juli, 15 Uhr, Gruppe C: Laurenzberg, Lohn, Jugendsport Wenau.

Montag, 24. Juli, 18.30 Uhr, Gruppe D: Euchen, Kellersberg, GFC Düren.

Dienstag, 25. Juli, 18.30 Uhr, Zwischengruppe A: 2. Gr. C, 1. Gr. D, 1. Gr. A.

Mittwoch, 26. Juli, 18.30 Uhr, Zwischengruppe B: Langerwehe, 2. Gr. B, 1. Gr. C.

Donnerstag, 27. Juli, 18.30 Uhr, Zwischengruppe C: 2. Gr. D, 2. Gr. A, 1. Gr. B.

Freitag, 28. Juli, 20 Uhr: Open-air-Musiknacht mit der Coverband Bohei.

Samstag, 29. Juli, 15 und 18 Uhr: Halbfinale.

Sonntag, 30. Juli, 15 und 18 Uhr: Spiel um Platz drei und Finale.