Eschweiler-Dürwiß.

Parasiten, Zerstörung von Lebensräumen, Pestizid-Einsatz – die immer stärker gefährdeten Lebensbedingungen der für das gesunde Ökologie-System so eminent wichtigen Honigbienen sind alarmierend. Doch die Eschweiler Bienenfreunde wollten mit ihrer Informationsveranstaltung am Naturhaus am Blausteinsee nicht den mahnenden Finger heben, sondern vielmehr für das Hobby des Bienenzüchtens begeistern.