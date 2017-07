Besuchshunde sollen ein Stück Lebensfreude schenken

Eschweiler. Der Malteser Hilfsdienst erweitert demnächst sein Angebot um ein weiteres soziales Ehrenamt in der Stadt. Der Besuch- und Begleitdienst mit Hund geht ab August an den Start. Damit bieten die Malteser diesen bereits bundesweit existierenden sozialen Dienst auch in Eschweiler an.

Gestartet wird zunächst mit zwei Hund-Mensch-Tandems – weitere Teams sollen hinzukommen. Diese besuchen dann alle zwei Wochen Seniorenheime, Hospize oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Das Ziel ist dabei klar: Mit dem Besuchshundedienst möchten die Malteser alten, kranken oder alleine lebenden Menschen schöne Momente verschaffen und durch die Begegnung mit dem Tier ein Stück Lebensfreude schenken und für ein wenig Abwechslung im Alltag sorgen.

Gerade alte und demente Menschen, die früher einmal einen Hund hatten und heute keinen eigenen Hund mehr halten können, kommen bei gemeinsamen Spaziergängen oder dem Ballspiel mal wieder in Kontakt mit dem Tier. Erinnerungen an vergangene Jahre und Erfahrungen mit dem einst eigenen Vierbeiner können dadurch zurückgebracht werden.

Daraus ergeben sich zwangsläufig auch Gespräche zwischen Tierbesitzer und den Besuchten. Der Hund übernimmt in dieser Besuchssituation gleich mehrere Funktionen: Er ist ein „Eisbrecher“, da er offen und vorurteilsfrei auf sein Gegenüber zugeht und damit auch isolierte, zurückgezogene Menschen anspricht. Darüber hinaus bildet er einen Kommunikationsanlass und ist auch selbst Kommunikator.

Ebenso profitieren Menschen mit sprachlichen Beeinträchtigungen und psychisch kranke Menschen vom Kontakt mit dem Besuchshund. Mittelfristig möchten die Malteser diesen neu geschaffenen sozialen Dienst weiter ausbauen und auch anderen Zielgruppen wie beispielsweise Kindern und Jugendlichen den Besuchsdienst mit Hund ermöglichen.

Die Zielsetzung beim Zusammentreffen zwischen Kindern und Hund sei jedoch eine andere. Beim Besuch des Vierbeiners in der Kindertagesstätte stehe das Erlernen des Umgangs mit dem Tier im Vordergrund. Um den Dienst ausbauen zu können, suchen die Malteser interessierte Hundebesitzer, die sich gerne ehrenamtlich mit ihrem Tier in diesem Dienst einbringen möchten.

Training und Abschlusstest

Sogenannte Listenhunde können nicht berücksichtigt werden. Alle Hunde müssen vor Dienstaufnahme zertifiziert werden. Das bedeutet, dass ein spezielles Training samt Abschlusstest absolviert werden muss. Dabei werden zum Beispiel der Grundgehorsam oder die Geräuschunempfindlichkeit des Tieres trainiert. Einmal jährlich findet eine Auffrischung des Trainings statt.

Nähere Informationen zum Hundebesuchsdienst der Malteser in Eschweiler erhalten interessierte Hundebesitzer oder Einrichtungen, die gerne den Dienst in Anspruch nehmen möchten, bei Melanie Oelbracht unter Telefon 0151/15 638639, sowie per E-Mail: Besuchs+Begleitdienst@Malteser-Eschweiler.de.