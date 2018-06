Eschweiler-Dürwiß - Beste Stimmung bei der 11. Auflage des Indeland-Triathlons

Eschweiler-Dürwiß.

„Sollen wir noch warten?“ Das Moderatorenteam hatte diese Frage gerade ausgesprochen, da schallte es vom Ufer des Blausteinsees ein langgezogenes „Jaaaaaaa“ aus den Kehlen etlicher Triathleten. 1717 Sportler stürzten sich am Sonntagvormittag in den Blausteinsee – ein neuer Rekord, der bei der 11. Auflage des Indeland-Triathlons aufgestellt wurde. Das Ziel war wie gewohnt im Römerpark in Aldenhoven.