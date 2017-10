Besser sehen und gesehen werden: ADAC bietet kostenlosen Lichttest Letzte Aktualisierung: 19. Oktober 2017, 11:28 Uhr

Eschweiler. Funktionierende und korrekt eingestellte Scheinwerfer am Auto sind gerade in den dunklen Monaten wichtig. Der ADAC empfiehlt daher, den kostenlosen Lichttest zu nutzen, den der Club in seinen mobilen Prüfstationen anbietet.