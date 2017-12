Weisweiler Jugendchor lädt in Adventszeit zu besonderem Konzert ein

Eschweiler-Weisweiler.

Seit fast 30 Jahren gibt es in der Gemeinde St. Severin Weisweiler eine feste Tradition: Zum ersten Advent lädt der Jugendchor St. Severin die anderen Weisweiler Chöre und die Bürger zum adventlichen Singen ein. Und so begeisterten am Sonntag sogar vier Chöre hunderte Zuhörer in der vollbesetzten Pfarrkirche.