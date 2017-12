Eschweiler-Bergrath - Bergrath-Singers bauen Brücken

Eschweiler-Bergrath.

Brücken – zwischen Jung und Alt, zwischen internationaler, nationaler und regionaler Musik, von Nebenmann zu Nebenfrau – bauen die Bergrath-Singers. Der rund zwanzigköpfige Chor sang in den Räumen der Freien Evangelischen Gemeinde in Bergrath nicht nur selbst, sondern auch gemeinsam mit dem Projektchor der OGS Dürwiß ein vorweihnachtliches Konzert mit dem Motto „Engel jitt et immer widder“.