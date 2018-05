Eschweiler-Hastenrath - Berger Preuß schlägt sich gut gegen Viktoria Köln

Eschweiler-Hastenrath. Die U-7-Junioren des SC Berger Preuß haben jetzt hohen Besuch aus der Domstadt bekommen. Anlässlich eines Freundschaftsspiels haben die Preußen gegen Viktoria Köln ihr Können getestet.

Für den SC Berger Preuß mit dem Trainergespann Mischa Miladinovic und Kevin Nießen war das Spiel ein Highlight in der laufenden Saison. Bei optimalem Spielbedingungen zeigten sich beide Teams am Sportplatz im Kuckuck sehr spielstark. Viktoria ging bereits in der 1. Spielminute in Führung und konnte mit zwei weiteren Treffern blitzschnell nachlegen.

Nach der frühen Führung für die Kölner wurden die Preußen wach und zeigten, dass sie das hohe Tempo mithalten können und verkürzten zur Halbzeit auf 1:3. Die Berger Preußen traten das Spiel ohne drei „Leistungsträger“ an – trotzdem stemmte sich die Mannschaft gegen die drohende Niederlage. Ein abwechslungsreiches Spiel mit tollen Zuspielen und Torraumszenen boten beide Mannschaften den zahlreich erschienen Zuschauer ein spannendes Match.

Die Kölner waren an diesem Tag jedoch immer ein kleines bisschen schneller als die Gastgeber und erzielten folgerichtig ihre Tore. Die Preußen konnten zwar immer wieder verkürzen, so dass es am Ende der Partie 10:5 für Viktoria Köln hieß.