Benefizkonzert: Röher Parkklinik überreicht Spende an Kinderschutzbund

Eschweiler-Röhe.

Es sei zwar ein Tropfen auf den heißen Stein, aber in diesem Fall sei jeder Tropfen extrem wichtig, betont Mariethreß Kaleß. Die Vorsitzender des Eschweiler Kinderschutzbundes, der auch als Träger für Offene Ganztagsschulen an fünf Standorten fungiert, nahm jetzt den Erlös des Benefizkonzerts in der Röher Parkklinik entgegen.