Eschweiler.

Die Stadt wächst, die Zahl der Geburten steigt: Dies bedeutet, dass nach wie vor in Betreuungsplätze für Kinder investiert werden muss. Derzeit wird eine neue Kindertagesstätte an der Wilhelmstraße gebaut, die insgesamt 90 Kinder aufnehmen kann. Sie soll im Sommer des nächsten Jahres in Betrieb gehen. In Kinzweiler wird die ehemals integrative Einrichtung am Mühlenweg wieder als Regel-Kita reaktiviert – mit insgesamt 30 Plätzen.