Eschweiler - Bei der Street-Soccer-WM hatte der Eschweiler Fußballnachwuchs viel Spaß

Eschweiler. Trotz des vielen Regens ließen sich die Kinder den Spaß nicht nehmen, die die Street-Soccer-WM der Mobilen Jugendarbeit eröffneten. Auf dem Gelände des ehemaligen Indestadions werden im Fußballkäfig die Partien in den Altersklassen „Sechs bis Neun“, „Zehn bis 13“ und „ab 14“ ausgespielt.

Für letztere Altersgruppe, die am Donnerstag (24. Mai) ab 15 Uhr antritt, sind noch Plätze frei. Jeweils drei Jugendliche pro Team zeigten zum Auftakt vollen Einsatz und das nötige Fairplay, was auch Christian Kolf von der Mobilen Jugendarbeit hervorhob. Jeden Nachmittag findet eine Gruppenphase statt, am Freitag folgen die Finalspiele. Die Mannschaften bekommen ein Land der Fußball-WM zugelost und spielen dann nach dem originalen WM-Spielplan.

Schirmherr Rudi Bertram eröffnete die Spiele offiziell, an deren Rand eine Torwand von Rhenania Eschweiler und ein Parcours des SV Germania Dürwiß für noch mehr sportliche Aktivitäten sorgen. Rund 80 Kinder werden erwartet, auf die jede Menge Gutscheine und Fußbälle als mögliche Gewinne warten.