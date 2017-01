Eschweiler.

Die Energiewende wird spürbar, aber nicht jedem gefällt das, was sie mit sich bringt. So erklärt sich, dass am Dienstag gleich einige Vertreter von Energieunternehmen zufrieden zur Tat schritten, um den offiziellen Baustart des neuen Windparks im Norden Eschweilers zu verkünden.