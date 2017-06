Eschweiler/ Köln.

„Klasse! Wir singen!“ Das kann auch die 4c der Barbaraschule vom Standort Röthgen nur bestätigen. Die Mädchen und Jungen waren einige der auftretenden Stars in der Lanxess-Arena in Köln, denn die Stars waren jeweils 5000 Kinder, die sich in vielen Wochen ein großes Repertoire angeeignet hatten, um an einem der fünf Liederfeste in Köln aufzutreten.