Eschweiler - Bambini kicken beim Raiba-Cup um die Wette

Eschweiler. Sieg für die E-Jugendfußballer des FC Germania Dürwiß beim eigenen Turnier um den Raiba-Cup! Im Finale bezwangen die Gastgeber den SC Merzenich mit 4:3 nach Neunmeterschießen.

Auch im Viertelfinale hatten die späteren Turniersieger bereits gute Nerven bewiesen, als sie die Sportfreunde Hörn mit 4:2 nach Neunmeterschießen in die Schranken wiesen. Souverän präsentierten sich die Germanen in der Runde der letzten Vier, in der sie sich gegen den JSC BW Aachen mit 3:0 in der regulären Spielzeit durchsetzten. Gegen diesen Gegner war die Zweitvertretung der Germanen im Viertelfinale durch ein knappes 0:1 ausgeschieden.

Dafür hielt sich die Mannschaft Germania Dürwiß 3 lange Zeit schadlos. Ein Sieg (3:0 über Euchen-Würselen) und zwei Unentschieden (1:1 gegen Dürwiß 2 und 0:0 gegen GA Ofden) in der Vorrunde ebneten den Weg in das Viertelfinale, wo der SV Breinig mit 3:1 bezwungen wurde. In der Vorschlussrunde gegen den SC Merzenich sowie im kleinen Finale gegen BW Aachen folgten 0:1-Niederlagen, so dass in der Endabrechnung Platz vier heraussprang.

Aus nach der Vorrunde

Bei den F-Junioren qualifizierte sich der SC Berger Preuß mit Erfolgen über Armada Würselen (2:1) und Germania Dürwiß 2 (5:0) für das Halbfinale, wo gegen die SG Merkstein/Ritzerfeld ein 5:4-Sieg nach Neunmeterschießen heraussprang.

Im Endspiel erwies sich die DJK Südwest Köln, der die Berger Preußen zuvor bereits in der Vorrunde mit 0;3 unterlegen waren, beim 0:5 als zu stark. Knapp verpasste Germania 1 den Sprung unter die letzten Vier. Einem 3:0-Auftaktsieg über Glück-Auf Ofden folgte ein 1:1 gegen die SG Merkstein/Ritzerfeld. Die anschließende 0:2-Niederlage gegen den SV Weiden bedeutete dann das Aus nach der Vorrunde.

Platz eins bei den Bambini errang der SV Breinig, der das Finale gegen Alemannia Mariadorf mit 3:1 gewann.