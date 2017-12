Bagger schaffen Platz fürs neue Herz der Eschweiler Innenstadt

Eschweiler.

Es war der 8.Oktober, als der letzte Pkw aus dem Parkhaus am City-Center gerollt ist. Seit dem 9. war das Gebäude gesperrt – und am 20. Oktober rückten die Bagger an. Gerade mal sechs Wochen ist es her, dass die Abrissarbeiten auf Eschweiler größter und bedeutendster Baustelle begonnen haben.