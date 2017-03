Auto kracht in Bahnschranke: Fahrer schwer verletzt

Eschweiler.

An einem Bahnübergang in Eschweiler haben Polizei- und Rettungskräfte am Mittwochmorgen ein völlig zerstörtes Auto vorgefunden, das augenscheinlich mit voller Wucht in eine Bahnschranke gekracht war. Der 22-jährige Stolberger war offenbar mit seinem Wagen aus der Kurve geflogen und durch den Aufprall schwer verletzt worden.