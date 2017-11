Ausstellung: Frank Buchna hat „Aufgeblendet“

Eschweiler. „Aufgeblendet“ ist eine Ausstellung von Frank Buchna überschrieben, die demnächst in der Raiffeisen-Bank an der Franzstraße zu sehen ist. Seine Arbeiten sind gekennzeichnet durch gekonnte, technisch aufwändige Umsetzungen.

Der Künstler Buchna arbeitet seit vielen Jahren als anerkannter künstlerischer Fotograf. Regelmäßig geht er mit seinen Arbeiten in die Öffentlichkeit.

Seine Arbeiten sind gekennzeichnet durch gekonnte, technisch aufwändige Umsetzungen von zeitgenössischen Themen durch gestalterisches und handwerkliches Know-how.

Die Resultate belegen sein komplexes Wissen um analoge und digitale Fotografie. Mit dem Negativ-Kontakt-Verfahren des Photogramms – einer frühen Form der Fotografie – experimentiert Frank Buchna in einem sehr speziellen, derzeit wieder neu entdeckten Bereich der Fotografie.

Die Vernissage zur Ausstellung „Aufgeblendet“ ist am Freitag, 17. November, 19 Uhr, in der Raiffeisen-Bank-Hauptstelle an der Franzstraße 8-10. Die Werke sind bis einschließlich 8. Dezember während der üblichen Öffnungszeiten zu sehen.