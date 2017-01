Eschweiler.

„Der Kreis schließt sich“ ist eine Ausstellung von Monika Jonas überschrieben, die am Samstag, 7. Januar, 15 Uhr, in dem Unternehmen Tragwerke Schubert an der Kaiserstraße 52 eröffnet wird. Die Exponate sind bis einschließlich 31. Januar, montags bis freitags, jeweils von 8 bis 17 Uhr zu sehen.