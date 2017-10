Eschweiler.

Sie ist ohne Zweifel seine zweite Familie, die in guten, aber eben auch in nicht so leichten Zeiten zu ihm stand und ihm jetzt einen ganzen Abend lang den Dank aussprach, den ihr Ehrenpräsident verdient: Die KG Eefelkank feierte gemeinsam mit den Klee Oepe Jonge den frisch gebackenen „Schluckspecht“ Wilfried Engels, der sich angesichts der ehrlichen Freude seiner Gesellschaft über diese Auszeichnung in der Delio-Arena das ein oder andere Tränchen nicht verkneifen konnte.