Ausbildung zum Pflegehelfer der Johanniter

Eschweiler. Die Johanniter im Regionalverband Aachen-Heinsberg bieten regelmäßig das Ausbildungsangebot zur Schwesternhelferin/zum Pflegehelfer an.

In einem 140 Stunden dauernden Kurs lernt man die Basiskenntnisse im Bereich der Körperkunde, Krankenversorgung, Hygiene etc.. Nach Beenden des Kurses ist innerhalb eines Jahres ein 82,5-Stunden-Praktikum zu absolvieren.

Der theoretische Teil dauert 140 Stunden und beginnt am 24. April um 9 Uhr in den Räumen der Johanniter-Unfall-Hilfe an der Bourscheidtstraße 11 in Eschweiler. Die Unterrichtsstunden sind jeweils montags, mittwochs und donnerstags von 9 bis 12 Uhr. Der theoretische Unterricht wird Mitte Ende Juli abgeschlossen sein.

Weitere Informationen, auch über den Ausbildungsablauf, erhalten Interessierte: Die Johanniter, Ausbildungsleitung, Rotter Bruch 32-34, 52068 Aachen, Telefon: 0241/9183865, E-Mail: ausbildung.aachen-heinsberg@johanniter.de.