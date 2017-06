Auftakt der Tennisstadtmeisterschaft in Eschweiler

Eschweiler.

Am Freitag ist der offizielle Start der Tennisstadtmeisterschaft, die zum letzten Mal an der Jahnstraße ausgetragen wird. In 16 Konkurrenzen werden die besten Tennisspieler der Stadt ausgespielt. Am Donnerstagabend wurden die Partien für das Turnier, das bis zum 15. Juli dauert, im Heim des ausrichtenden Eschweiler Tennisclubs Blau-Gelb ausgelost.