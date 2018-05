Eschweiler - Aufbruchstimmung bei den ESG-Handballern

Eschweiler.

Die sportliche Bilanz sorgte für gute Stimmung bei der Jahreshauptversammlung der ESG-Handballer. Die Damen schafften als Meister den Aufstieg in die Kreisliga, in der Jugendabteilung wurden rundum gute Ergebnisse erzielt und auch die 1. Herren-Mannschaft konnte sich nach dem Abstieg konsolidieren und will mit jungen Spielern im kommenden Jahr angreifen.