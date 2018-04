Eschweiler - Auf Tuchfühlung mit Pferden

Eschweiler.

In die Erlebniswelt Pferd eintauchen und sich diesen Lebewesen nähern, können pferdebegeisterte und -interessierte Menschen am 6. Mai beim Reiterhof Isis und Alpakas vom Schwarzen Weg. Unter dem bundesweiten Motto „Komm zum Pferd“ öffnet der Betrieb an diesem Tag seine Stalltüren für die Öffentlichkeit.