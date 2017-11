Auf musikalische Art und Weise von den Wanderungen erzählt

Eschweiler. Über Nachwuchsprobleme braucht sich Chorleiter Toni Gölden keine Gedanken zu machen. Das konnten auch die Bewohner des Senioren- und Betreuungszentrums an der Johanna Neuman Straße am Sonntag feststellen.

Zum Konzert kamen 30 Naturfreunde – Frauen natürlich in der Mehrzahl – um einmal mehr von ihren Wanderungen zu erzählen. Und das taten sie natürlich auch in musikalischer Form.

Unter Begleitung von Theo Herwarts am Keyboard sang man sich von den bekannten Volksliedern „Kein schöner Land“ und „Auf der Lüneburger Heide“ bis hin zu Trinkliedern wie „Keinen Tropfen im Becher mehr“ und „Im Krug zum grünen Kranze“. Bei allen Liedern wurde mitgesungen, gesummt und geschunkelt.

Der zweite Teil des Konzertes ließ die Senioren in viele Erinnerungen tauchen. Ob beim „Schneewalzer“ oder „Tanze mit mir in den Morgen“ an die erste Tanzstunde oder das erste Rendezvous gedacht wurde blieb dabei offen. Wer möchte im November nicht in Urlaubsstimmung versetzt werden? Auch hier hatte der Singkreis Naturfreunde vorgesorgt und mit „Zwei kleinen Italienern“ und „Steig in das Traumboot der Liebe“ die richtige Musikauswahl getroffen. Es könnten noch viel mehr Lieder aufgezählt werden, die an diesem Nachmittag erklangen.

Beim Abschluss ließen die Sängerinnen und Sänger dann noch die Sterne am Himmel tanzen. Mit dem Lied der Klüngelköpp sorgten sie für eine ganz besondere Stimmung.

Nach zwei Zugaben hieß es dann aber wirklich Abschied nehmen. Die Senioren dankten es dem Chor mit lang anhaltendem Applaus.