Eschweiler/Nürnberg - Auf geht es ins „fränkische Monaco“: Kartenverlosung für die DTM

Eschweiler/Nürnberg. Die Vorbereitungen für das Rennwochenende auf dem einzigen Stadtkurs im DTM-Kalender – dem Norisring in Nürnberg – laufen bereits auf Hochtouren. Rund um das Nürnberger Zeppelinfeld steigt zwischen dem 22. und 24. Juni das vierte DTM-Wochenende der Saison 2018 – wie immer ein ganz besonderer Termin im Rennkalender.

Im „fränkischen Monaco“ findet das einzige Stadtrennen im aktuellen Rennkalender statt. Mitten in Nürnberg verwandeln sich öffentliche Straßen rund um Steintribüne und Dutzendteich zur Rennstrecke. Auf dem 2,3 Kilometer langen Stadtkurs zählt jeder Millimeter.

Nirgendwo kommen die DTM-Autos der Streckenbegrenzung so nah wie dort. Die unterschiedlichen Straßenbeläge, die nur wenig Grip bieten, sind eine zusätzliche Herausforderung. Das ganz eigene Flair zwischen Dutzendteich und Grundig-Kehre übt eine unvergleichliche Anziehungskraft auf Protagonisten und Besucher aus – zumal die Ausgangslage vor dem siebten und achten DTM-Rennen des Jahres 2018 spannender kaum sein könnte.

Nach sechs Rennen führt BMW-Pilot Timo Glock die Fahrerwertung der DTM mit 90 Punkten an. Tabellenzweiter ist Mercedes-Pilot Gary Paffet mit 79 Punkten vor den Markenkollegen Paul Di Resta und Lucas Auer. Glock und Paffet lieferten sich beim Saisonauftakt in Hockenheim ein sensationelles Duell um den Sieg. „Das war unfassbarer Sport und unglaubliches Racing. Der wahre Sieger ist heute die DTM. Das war das geilste Rennen, was ich in meiner Karriere jemals gefahren bin. Das steht weit über allem“, sagte der Ex-Formel-1-Pilot Timo Glock nach dem Rennen.

Durchwachsener Start

Für Audi begann die Saison eher durchwachsen. Mike Rockenfeller, beim Saisonauftakt in Hockenheim am Sonntag noch spektakulär zweiter, ist derzeit mit dem neunten Tabellenrang bester Audi-Pilot. Die Ingolstädter haben am Norisring ihr Heimspiel und wollen ganz oben auf das Siegerpodest.

Beim Saisonauftakt in Hockenheim hatte Jona Engels die Gelegenheit DTM-Luft zu schnuppern.

Der Gewinner unserer Kartenverlosung war hautnah dabei und traf Audi-Pilot Mike Rockenfeller bei einem „Meet & Greet.

Zusätzliche Würze verleihen die Wettbewerbe in der FIA Formel 3 Europameisterschaft, der 100-Meilen-Trophy und dem Red-Bull-Skydive-Team. Wer im Motorsport aufsteigen will, kommt um die Formel 3 nicht herum.

Aus keiner anderen Rennserie gingen in den vergangenen Jahren mehr Fahrer hervor, die anschließend den Sprung in die Formel 1 oder die DTM schafften. Die Formel 3 ist die Klasse, in der die Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Nico Rosberg und Michael Schumacher ihr Handwerk lernten. In dieser Saison startet unter anderem Mick Schumacher, Sohn des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher, in der Formel 3.

FHR 100 Meilen Trophy, die 2017 ihre erste Saison bestritt. Diese neue Rennserie umfasst GT und Rennsportwagen der Baujahre 1966 bis 1988. Im interessanten Starterfeld finden sich Fahrzeuge von Porsche, Mercedes, BMW, Reynard, Lola, Chevron, de Tomaso, Plymouth und Ford Mustang. Während der Startfaufstellung der DTM kommt das Red-Bull-Skydive-Team zum Einsatz. Die außergewöhnlich begabten Luftakrobaten sorgen in ihren Wingsuits für Nervenkitzel mit sensationellen Choreographien und spektakulären Stunts. Für die Fans ist das Norisring-Rennen ein Highlight im Rennkalender der DTM. (rfr/squ)

Für das DTM-Rennen vom 22. bis 24. Juni auf dem Norisring verlosen wir am Mittwoch, 20. Juni 2018, ab Punkt 12 Uhr unter Telefon 5554934 zwei Mal zwei Eintrittskarten. Die Tickets gelten am gesamten Wochenende und beinhalten einen Tribünenplatz auf der Steintribüne sowie den Zugang in das Fahrerlager. Die Zuschauer können von der großen Steintribüne nahezu die komplette Strecke einsehen und haben einen direkten Blick auf die gegenüberliegende Boxengasse.