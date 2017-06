Eschweiler.

Denkt man an Köln, fällt einem mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Wortkette ein, die nach Rhein und Dom sehr schnell in Bläck Fööss mündet. Die 1970 gegründete Mutter aller rheinischen Dialekt-Bands ist so etwas wie ein regionales Kulturerbe mit enormem Beliebtheits- und Bekanntheitsgrad.